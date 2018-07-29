لوف يعكف على دراسة واقعة أوزيل

يعكف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يوأخيم لوف، في الوقت الراهن على تحليل واقعة اللاعب الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل، ويعتزم الإدلاء بتصريحات حولها بمجرد انتهائه من التحليل، وذلك حسبما أكد هارون أرسلان، مدير أعمال لوف.



وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة يوم الأحد، قال أرسلان إن لوف سيفعل ذلك حالما ينتهي من تحليلاته ويبت في النتائج المترتبة، واضاف : أعرف أنه يعمل على ذلك بجد.



وقال أرسلان أنه لا يستطيع أن يفهم الاتهامات بالعنصرية في بيان أوزيل، وهي الاتهامات التي وجهها إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم ورئيسه راينهارد غريندل.



وكان أوزيل أوضح خلال إعلانه عن اعتزال اللعب دوليا، أنه تعرض لتمييز وعنصرية من قبل الاتحاد الألماني ورئيسه غريندل، وجاء ذلك بعد الانتقادات الحادة التي وجهها جريندل لأوزيل عقب لقاء اللاعب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتقاط الصور معه قبل انطلاق منافسات كأس العالم، وقبل اسابيع من انتخابات الرئاسة التركية.



وأوضح أرسلان: لا، يمكنني أن أقول بوضوح تام إن السيد غريندل ربما ارتكب أخطاء في هذه القضية لكنه ليس عنصريا، ورأى أن مسعود بهذا التصريح (عن العنصرية) قد تجاوز الهدف، وحذر من التسرع في توجيه تهمة العنصرية الخطيرة.



وأضاف أرسلان أنه لا يمكنه أن يقول ما إذا كان لوف سيختار لاعبه المحوري اوزيل قبل اعلان اعتزال اللعب الدولي، لدوري الأمم الأوروبي في سبتمبر وعلى الرغم من أنني مستشاره لكنه لم يتحدث معي عن هذا الأمر، فهو دائما ما يقول لي: أنت لست لديك دراية بكرة القدم.