مدرب بايرن يشيد بالثنائي روبن وريبيري

أشاد نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم بالثنائي المخضرم، الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري بعد مشاركتهما مع الصف الثاني للنادي البافاري خلال الهزيمة على يد مانشستر سيتي الإنجليزي 2 -3 في الكأس الدولية للأبطال.



وتولى كوفاتش المدرب السابق لاينتراخت فرانكفورت، المسئولية في بايرن خلفا ليوب هاينكس الذي اعتزل التدريب.



وسجل روبن (34 عاماً) هدفا لبايرن ولكن بيرناردو سيلفا أفسد فرحة النادي البافاري وسجل هدفين لسيتي ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وظهر ريبيري (35 عاماً) أيضا بمستوى جيد في فريق بايرن الذي ضم ساندرو فاغنر وكينغسلي كومان وسفين اولريتش وديفيد ألابا ورافينيا. وقال كوفاتش في تصريحات صحفية: كلاهما رائع، لا يهم عمرهما.



ويتطلع كوفاتش لاستقبال لاعبيه الدوليين يوم الاثنين للمرة الأولى منذ نهاية كأس العالم في روسيا.



ومع عدم انفاق النادي البافاري الكثير من الأموال في سوق الانتقالات، فمن المتوقع أن يلعب ريبيري وروبن دورا أكبر مع الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، بعد أن جددا للفريق لمدة موسم واحد في مايو الماضي.



وقال روبن: نحب كرة القدم، فرانك وأنا، إذا ابتعدت عنا الإصابات سيكون بمقدورنا المشاركة لفترة أطول، لازلنا صغار في السن.