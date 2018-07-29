يوفنتوس يتغلب على بنفيكا في كأس الأبطال

المصدر: هاريسون - د ب أ

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على نظيره بنفيكا البرتغالي 4 - 2 ، بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 - 1، حيث تقدم بنفيكا بهدف سجله أليخاندرو غريمالدو في الدقيقة 65 وتعادل يوفنتوس عن طريق لوكا كليمينزا في الدقيقة 84 ثم ابتسمت ركلات الترجيح لفريق يوفنتوس الذي فاز بها بنتيجة 4 - 2.

وكان يوفنتوس استهل مبارياته بالبطولة بالفوز على بايرن ميونيخ 2 - صفر يوم خميس الماضي، فيما فاز بنفيكا على بوروسيا دورتموند 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 - 2.

ويلتقي يوفنتوس يوم 5 أغسطس المقبل مع فريق ريال مدريد الإسباني في ثالث مبارياته بالبطولة.