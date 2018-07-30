باريس سان جيرمان يتجاوز أتليتكو بهدف قاتل

حقق باريس سان جيرمان بطل فرنسا انتصاره الأول بعد هزيمتين متتاليتين في الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة القدم ، وتغلب على أتلتيكو مدريد 3 - 2 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في سنغافورة.



وافتتح كريستوفر انكونكو التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 32 ثم أضاف البديل موسى ديابي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 72 .



بعدها أدرك أتلتيكو مدريد التعادل بهدفين سجلهما البديل فيكتور موليخو في الدقيقة 76 وأنطوان بيرنيدي لاعب سان جيرمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86 .



وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة ، خطف فيرجيليو بوستولاتشي الفوز لسان جيرمان بهدف رائع ، لتنتهي المواجهة بفوز سان جيرمان - 2 .



وكان سان جيرمان قد خسر مباراتيه الأوليين أمام بايرن ميونخ الألماني 1 - 3 وأرسنال الإنجليزي 1 - 5 ، بينما فاز أتلتيكو مدريد بمباراته السابقة في البطولة الودية أمام أرسنال الإنجليزي 3 - 1 بضربات الترجيح بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل 1 - 1 .