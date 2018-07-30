تشيلسي يحاول استغلال مماطلة رامسي وخطفه من أرسنال

المصدر: لندن - د ب أ

دخلت أزمة تجديد عقد لاعب الوسط الويلزي أرون رامسي مع فريقه أرسنال منعطفا جديدا بعد إظهار تشيلسي رغبته في ضم اللاعب.

ويماطل رامسي في تمديد عقده مع أرسنال والذي ينتهي بنهاية الموسم مما دفع تشيلسي للظهور في الصورة عارضا 30 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" أن أوناي إيمري المدرب الجديد لأرسنال واثق في استمرار رامسي مع فريقه وتجديد عقده قريبا ولكن هذه الخطوة قد تواجه بعض الصعوبة بسبب رغبة تشيلسي في اللاعب.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء الاقتصادية، فإن عقد رامسي ينتهي بعد 12 شهرا مما يعني أحقيته في التفاوض للانتقال لأي نادي في صفقة انتقال حر بدءا من يناير المقبل.