روني يسجل أول أهدافه في أميركا.. ويتعرض لكسر في الأنف

المصدر: واشنطن - د ب أ

احتفل واين روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بتسجيل أول هدف له بقميص فريق دي.سي يونايتد بالدوري الأميركي للمحترفين، لكنه تعرض بعدها لإصابة بكسر في الأنف.

وسجل روني (32 عاماً) الذي انضم إلى الفريق الأميريي قادما من إيفرتون الإنجليزي الهدف الأول لدي.سي يونايتد في شباك كولورادو رابيدز في المباراة التي انتهت بفوز يونايتد 2 – 1.

وقال روني عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": سعيد بتسجيل أول هدف لي مع دي.سي يونايتد (لكنني) تعرضت لكسر في الأنف وجرح تطلب خمس غرز.

وسجل روني هدف التقدم لفريقه بكرة مرت بين ساقي حارس المرمى تيم هوارد، الزميل السابق لروني في مانشستر يونايتد، وبعدها تصدى هوارد لكرتين أخريين من روني.

وبعد أن سجل نيكي جاكسون لاعب رابيدز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90، ليهدي دي.سي يونايتد التقدم 2 -1، تعرض روني لإصابة بكسر في الأنف خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان روني قد انضم إلى الفريق الأميركي في يونيو الماضي بعقد لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام.