ستوريدج يبحث عن تجاوز الآلام والسطوع مجدداً

يتطلع دانييل ستوريدج لتجاوز مشاكله مع الإصابة ليعيد تقديم نفسه مع فريقه ليفربول في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتعثرت مسيرة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بسبب الإصابات وكان آخرها مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية مما قلص عدد مرات مشاركته إلى ست مباريات فقط في 2018 حين كان معارا لوست بروميتش ألبيون.



لكن مهاجم منتخب إنجلترا قدم أداء مثيرا للإعجاب خلال مباريات ليفربول استعدادا للموسم الجديد وسجل هدفا في الفوز 4-1 على مانشستر يونايتد يوم الأحد الأمر الذي دفع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول للقول إن ستوريدج سيكون له دور مع الفريق إذا كان جاهزا بدنيا.



وقال ستوريدج للصحفيين: لن يتغير النهم للفوز أبدا. أتعامل بايجابية مع كل يوم جديد. هذا كل ما سأفعله، ففترة الاستعداد للموسم الجديد كانت رائعة..إنه لأمر رائع أن أكون جزءا من الفريق وأن أساعده على ضمان الفوز في المباريات".



وأضاف: كل ما أريده هو مساعدة الفريق على الفوز ... لم أشارك في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي لكننا كنا على مقربة من تحقيق الفوز، ونريد أن نفوز ببطولة.



وسيواجه ليفربول كلا من نابولي وتورينو الإيطاليين في بقية المباريات الاستعدادية قبل أن يستهل مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ويست هام يونايتد في 12 أغسطس المقبل.