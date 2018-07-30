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قائد السويد يعلن رغبته الاستمرار حتى بطولة أوروبا

المصدر: ستوكهولم - د ب أ
غرانكفيست مسجلاً في مرمى المكسيك
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رد أندرياس غرانكفيست قائد المنتخب السويدي لكرة القدم على ما يتردد حول اقترابه من اعتزال اللعب الدولي ، بالتأكيد على رغبته في مواصلة المشاركة مع المنتخب.


وقال غرانكفيست في تصريحات نشرتها صحيفة "أفتونبلادت" بموقعها على الإنترنت يوم الاثنين: سأستمر. إنني في ذروة مسيرتي الاحترافية واللعب للمنتخب الوطني هو شيء ممتع.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت "إنستغرام" قال غرانكفيست: الرحلة ستتواصل حتى يورو 2020 (نهائيات كأس الأمم الأوروبية).

وكان قلب الدفاع غرانكفيست (33 عاماً) واحدا من العناصر البارزة في صفوف المنتخب السويدي خلال نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا والتي شهدت وصول السويد إلى دور الثمانية.

كلمات دالّة

#غرانكفيست, #السويد, #كأس العالم

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