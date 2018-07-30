لورد بريطاني يطالب بنقل مونديال قطر إلى إنجلترا

طلب اللورد البريطاني ديفيد تريزمان عضو مجلس اللوردات ورئيس ملف إنجلترا الذي سعى إلى الحصول على تنظيم كأس العالم 2018، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التحقيق في استغلال قطر لأشخاص للتأثير في ملفات بلدانهم، وسحب تنظيم المونديال منها ومنحه إلى إنجلترا إذا ثبتت التجاوزات.

وفجرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية فضيحة كبيرة تضاف إلى سلسلة من الشبهات التي تحيط بملف الدوحة 2022 عندما كشفت عن استغلال قطر لأكاديميين ومؤثرين من أجل إفشال ملفات الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا قبل الحصول على تنظيم كأس العالم في الثاني من ديسمبر 2010.

وحث تريزمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي السابق والمسؤول عن ملف تنظيم إنجلترا لكأس العالم، فيفا، بالتحقيق مع قطر حول ما نشرته الصحيفة البريطانية الشهيرة، وسحب المونديال منها.

وقال في حديث نشرته صحيفة "لندن إيفنينغ ستاندرد": لن يكون خطأ إذا سحب فيفا تنظيم مونديال 2022 من قطر ومنحه إلى إنجلترا في هذه الظروف، يجب أن يحقق الاتحاد الدولي مع قطر والتأكد من أنها لم تخرق قواعد الترشح.

وبات تريزمان ثاني سياسي بريطاني يتحدث عن المخالفات التي ارتكبها مسؤولو الملف القطري عقب نشر "صنداي تلغراف" مجموعة من الرسائل الإلكترونية تثبت ما كشفته.

وسبق اللورد تريزمان، داميان كولينز عضو مجلس العموم البريطاني الذي طالب يوم الأحد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتحقيق مع قطر حول المخالفات التي وقعت بها، وأن يكون جاداً هذه المرة في تحقيقاته.