مورينيو يطلب من لاعبي يونايتد تقليص إجازاتهم

دعا البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لاعبي الفريق الذين شاركوا في كأس العالم بروسيا أن يفكروا في تقليص مدد عطلاتهم من أجل مساعدة الفريق المستنزف في المراحل الاولى من الموسم الجديد.



وتمضي مجموعة من اللاعبين الأساسيين بالفريق الأول لمانشستر يونايتد عطلة حاليا بعد المشاركة في كأس العالم ومنهم بول بوغبا وروميلو لوكاكو وجيسي لينغارد بما قد يفوت عليهم فرصة المشاركة في المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري أمام ليستر سيتي بعد أقل من أسبوعين.



ومن المتوقع أن يقلص كل من فيل جونز مدافع انجلترا والمهاجم ماركوس راشفورد فترة العطلة لتعزيز تشكيلة يونايتد استعدادا لبداية الموسم الجديد. ودعا مورينيو بقية اللاعبين إلى القيام بالأمر ذاته.



وقال مورينيو للصحفيين: أتمنى أن يعتني اللاعبون بأنفسهم في فترة العطلة التي يستحقونها وأن يحاولوا الاقتداء بما فعله كل من راشفورد وفيل جونز بالعودة مبكرا ولو بعض الشيء من أجل مساعدة الفريق لأننا سنواجه مشكلة في بداية الموسم.



وزادت آلام يونايتد بعد انضمام لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش لقائمة المصابين قبل الموسم إلى جانب كريس سمولينغ وماركوس روخو وانطونيو فالنسيا.



وتلقى يونايتد هزيمة ثقيلة 4-1 أمام غريمه ليفربول في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية أمس الأحد والتي تأتي استعدادا للموسم الجديد. وسيتطلع يونايتد لتفادي نتيجة أخرى سيئة عندما يواجه ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.



وسيواجه مانشستر يونايتد منافسه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وديا في آخر مباريات الفريق استعدادا للموسم الجديد في الخامس من أغسطس المقبل قبل أن يستضيف ليستر سيتي في مستهل مبارياته في الدوري الانجليزي الممتاز بعدها بخمسة أيام.