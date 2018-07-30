نوير يحتفظ بشارة قيادة بايرن ميونخ

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أن حارس المرمى مانويل نوير سيحتفظ بشارة قيادة الفريق.



وقال كوفاتش في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" يوم الاثنين :لن نغير شيئا بشأن شارة القيادة وبالتالي سيظل المهاجم توماس مولر ، القائد الثاني للفريق البافاري خلف نوير.



وأكد كوفاتش على أن بايرن ميونخ لديه العديد من اللاعبين القادرين على تولي مهام قيادية بالفريق. وقال أن آريين روبن وفرانك ريبيري وماتس هوميلز وكذلك جيروم بواتينغ كلهم قادة ، حتى دون ارتداء شارة القيادة.



وتولى كوفاتش تدريب بايرن ميونخ قادما من آينتراخت فرانكفورت ، مقابل 2.2 مليون يورو بفضل بند في عقده السابق مع نادي فرانكفورت.



وأشار كوفاتش إلى أن دفع الأندية مبالغ أكبر من أجل التعاقد مع المدربين ، مثلما يحدث في صفقات اللاعبين ، سيقود إلى استقرار أكبر في الأجهزة الفنية للفرق.



وأوضح : إذا دفعت الكثير من الأموال للحصول على خدمات شخص ، فلن تريد خسارته بشكل سريع.