الكرة الإنجليزية تستعين بالبطاقات الملونة لضبط المدربين

المصدر: د ب أ - لندن

قال شون هارفي الرئيس التنفيذي لرابطة الأندية للدراجات الأدنى في إنجلترا إن البطاقات الصفراء والحمراء سيتم استخدامها مع المدربين بشكل تجريبي أثناء مباريات الموسم الكروي الجديد ولكن ليس لخلق شيء درامي.

وستكون هذه المبادرة، التي طرحها مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) بمثابة تجربة خلال الموسم الجديد، حيث سيتم تطبيقها في بطولات دوري الدرجة الأولى وكافة بطولات الكؤوس من بينها كأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الوطني، بهدف فرض الانضباط على مقاعد البدلاء.

وسيسمح للحكام بمنح البطاقات الصفراء للمدربين في حال الاعتراض، وفي حال الحصول على إنذار ثاني سيتم طرده.

ومن الممكن أيضا أن يتم منح البطاقة الحمراء مباشرة في حالات سوء المعاملة الجسيمة تجاه الحكم أو مدربي ولاعبي الفريق المنافس.

وقال هارفي لشبكة "سكاي" الرياضية :من الواضح أن المسؤولين والحكام بشكل خاص، ظلوا لفترة طويلة مسؤولين عن سلوك مقاعد البدلاء، وبالطبع مازالوا كذلك.