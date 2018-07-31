بيتزارو: سأعتزل نهاية الموسم القادم

قال المخضرم كلاوديو بيتزارو ، المنضم مطلع هذا الأسبوع للمرة الرابعة إلى صفوف فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم ، بأنه يتوقع أن الموسم المقبل سيكون الأخير له كلاعب كرة قدم محترف.

وقال بيتزارو خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء: سعيد بقدومي إلى هنا مجددا وأتمنى قضاء عام رائع. أعتقد أن الموسم سيكون الأخير لي كلاعب محترف."

ويحتل اللاعب البيروفي البالغ من العمر 39 عاما ،صدارة قائمة الهدافين الأجانب في الدوري الألماني (بوندسليغا) برصيد 192 هدفا ، وسبق له اللعب بين صفوف بريمن في الفترات بين 1999 و2001 وبين 2008 و2012 وبين 2015 و2017 .

وتوج بيتزارو خلال مشواره حتى الآن بستة ألقاب في البوندسليغا وستة ألقاب في كاس ألمانيا ، كما فاز مع بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 .