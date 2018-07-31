رونالدو يخوض مرانه الأول مع يوفنتوس

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في تدريبات فريق يوفنتوس البطل القياسي للدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وتدرب رونالدو رفقة عدد محدود من زملائه الجدد حيث أن أغلب لاعبي يوفنتوس والجهاز الفني يتواجدون حاليا في المعسكر الإعدادي في أميركا.



وشارك رونالدو في الحصة التدريبية رفقة الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين والكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي دوغلاس كوستا والأوروجوياني رودريغو بينتانكور.



وغرد رونالدو عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": أول حصة تدريبية شاقة، تم إنجاز العمل. ووصل كريستيانو الأحد إلى تورينو برفقة عائلته قبل أن يلتقي زملائه الجدد للمرة الأولى الاثنين لكنه خاض أول حصة تدريبية له مع بطل الدوري الإيطالي يوم الثلاثاء.



وانتقل رونالدو (33 عاماً) الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو تدفع على مدار عامين ماليين، لمدة أربع سنوات حتى 2022.



ويستهل يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه في ضيافة كييفو في 19 أغسطس المقبل.