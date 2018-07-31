لوبتيجي: غاريث بيل جاهز لخلافة رونالدو في ريال مدريد

قال يولن لوبتيجي، المدرب الجديد لريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إن غاريث بيل يملك الإمكانات التي تؤهله لشغل الفراغ الذي تركه انتقال زميله السابق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وكافح بيل من أجل حجز مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب السابق زين الدين زيدان، وقال عقب الفوز 3-1 على ليفربول في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، إنه متشوق للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأول.

وقال لوبتيجي قبل مواجهة مانشستر يونايتد وديا في ميامي، إن المستقبل القريب للاعب الويلزي البالغ عمره 29 عاما يظل مع العملاق الإسباني.

وأضاف لوبتيجي: كريستيانو رونالدو أحد اللاعبين المؤثرين في التاريخ الحديث لريال مدريد، وأبدى رغبته في الرحيل، وسمحنا له بذلك، غاريث بيل لاعب رائع يملك إمكانات كبيرة. يمكن أن يساهم في شغل هذا الفراغ.

وانضم رونالدو إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعقد مدته أربعة أعوام مقابل 112 مليون يورو في وقت سابق من الشهر الحالي، منهيا تسع سنوات قضاها في مدريد، وحرص لوبتيجي على التأكيد على أن رحيل قائد البرتغال يمثل فرصة رائعة لبيل ليستمر مع الفريق ويظهر مهاراته.

وأضاف لوبتيجي رافضا تقارير بشأن عودة بيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: سواء مع مانشستر يونايتد أو فريقه السابق توتنهام لا يمكنني الحديث عن افتراضات، ولو أتيحت لي التشكيلة الحالية لبداية الموسم سأكون رجلا سعيدا سيظل مع الفريق وهو سعيد ومتوافق مع أهدافنا.

ويبدأ ريال مدريد الموسم بخوض مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام جاره أتليتيكو مدريد في الخامس من أغسطس المقبل، بينما سيواجه خيتافي في افتتاح مباريات الدوري المحلي بعدها بأربعة أيام.