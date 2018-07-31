مانشستر سيتي يضم المدافع الهولندي ساندلر

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الهولندي فيليب ساندلر من نادي زفوله دون الكشف عن مدة التعاقد أو قيمته.



ولعب ساندلر (21 عاما) ضمن ناشئي فريق أياكس الهولندي كما لعب مع المنتخب الهولندي للشباب تحت 20 عاما. ويمكن لساندلر أن يلعب كلاعب خط وسط مدافع بالإضافة للعب في مركز المدافع.



وهذه ثالث صفقة يبرمها سيتي قبل انطلاق الموسم الجديد بعدالتعاقد مع المهاجم رياض محرز قادماً من ليستر سيتي وكلاوديو غوميز لاعب الوسط المدافع.



وسيواجه سيتي منافسه تشيلسي بطل كأس الاتحاد الأحد المقبل على لقب درع المجتمع قبل أن يواجه فريق المدرب بيب غوارديولا منافسه

أرسنال في مستهل الموسم الجديد في 12 أغسطس .