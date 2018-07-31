ريال مدريد يتحدى ميلان على كأس سانتياغو برنابيو

المصدر: د ب أ - مدريد

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع ميلان الإيطالي في 11 أغسطس المقبل بالنسخة الرابعة والثلاثين لكأس سانتياغو برنابيو، وقرر مدريد مواجهة ميلان في الذكرى الستين للاحتفال بلقبه الثالث في دوري أبطال أوروبا عندما تغلب على الفريق الإيطالي 3 -2 في طريقه للقب الأوروبي عام 1958.

وتجمع المباراة بين فريقين فازا بلقب دوري أبطال أوروبا عشرين مرة بينهما، حيث يحمل ريال مدريد الرقم القياسي برصيد 13 لقبا مقابل سبعة ألقاب لميلان.

وستكون المباراة بمثابة بروفة للريال قبل ملاقاة اتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي في 15 أغسطس في تالين، عاصمة إستونيا.

وأقيمت النسخة الأولى للبطولة عام 1979 تكريما لذكرى رئيس النادي سانتياغو برنابيو الذي تولى الرئاسة بين عامي 1943 و1978، وفاز الفريق في عهده بـ27 لقبا.