ميسي ينهي إجازته ويعود إلى تدريبات برشلونة

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الثلاثاء لتدريبات فريقه برشلونة الإسباني بعد انتهاء فترة عطلته الصيفية. وحصل ليونيل على إجازة لنحو شهر بعد خروج المنتخب الأرجنتيني من دور الستة عشر لمونديال روسيا في 30 يونيو الماضي على يد فرنسا.



واجتاز ميسي الكشف الطبي الدوري في برشلونة وسيخوض أول حصة تدريبية مع مع فريقه استعدادا للموسم الجديد كما خضع جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس لاختبارات فنية وطبية قبل المشاركة في التدريبات.



ويشارك الرباعي الدولي في التدريبات في كامب نو بمفردهم حتى عودة بعثة الفريق بقيادة المدرب إرنستو فالفيردري من المعسكر المقام حاليا في أميركا.



ويستعد برشلونة لملاقاة اشبيلية في 12 أغسطس المقبل في كأس السوبر الإسباني.