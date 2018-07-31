روباليس: نيوكاسل عرض مساعدة إسبانيا في المونديال

قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عرض أن يتولى مدربه رفائيل بنيتز قيادة المنتخب الإسباني في كأس العالم عقب إقالة يولن لوبتيجي عشية إنطلاق البطولة.



وقال روبياليس في مقابلة مع إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية يوم الثلاثاء :عندما قررت إقالة يولن اتصلت فورا بهييرو وأبلغته بأنني لا أريد إجراء أي تغييرات، بعدها بيومين وصلتني رسالة من نيوكاسل، تقول: أنت مهتم بمدربنا؟ أنه تحت تصرفك، وقلنا له لا. وأضاف: لم يكن بوسعنا تعيين بنيتز لأننا في هذه الحالة سنكون تصرفنا بالطريقة نفسها التي نلوم يولن عليها.

فيما أشار بنيتز في وقت سابق من الشهر الجاري إلى احتمال تدريب منتخب إسبانيا في كأس العالم، وقال للصحفيين في معسكر نيوكاسل التدريبي في دبلن :ربما كانت هناك فرصة لكني ما زلت هنا.



يذكر أن فرناندو هييرو المدير الرياضي السابق للاتحاد الإسباني تولى قيادة المنتخب مؤقتا بعد ساعات من إقالة لوبتيجي وقبل يوم واحد من

المونديال، وخرج المنتخب الاسباني بطل 2010 بعد ذلك من دور الستة عشر على يد روسيا الدولة المضيفة.



بينما أقيل لوبتيجي بسبب إعلانه أنه توصل لاتفاق من أجل تدريب ريال مدريد بعد كأس العالم بدون موافقة روبياليس. وعين لويس إنريكي مدربا لإسبانيا في وقت سابق من الشهر الحالي.