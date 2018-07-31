هيغواين يرفض تشيلسي ويختار الانضمام إلى ميلان

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين وافق على الانضمام إلى صفوف ميلان الإيطالي لكرة القدم بعقد إعارة لموسم واحد ، من يوفنتوس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ميلان سيكون لديه إمكانية ضم اللاعب بعقد نهائي في الصيف المقبل نظير 32 مليون جنيه إسترليني.



وأشار التقرير إلى أن هيغواين (30 عاماً) فضل البقاء في الدوري الإيطالي ، رغم وجود رغبة من تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدماته.



وأوضح أن نيكولاس شقيق هيغواين ومدير أعماله التقى ليوناردو المدير العام لنادي ميلان يوم الاثنين لمناقشة بنود العقد ، ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الناديين في ميلان لاستكمال الإجراءات.