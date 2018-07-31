خلاف صلاح مع ماني يهدد بحرمانه من تنفيذ ركلات الجزاء

طالبت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من النادي الأحمر بإسناد تنفيذ ركلات الجزاء إلى السنغالي ساديو ماني بدلاً من المصري محمد صلاح، هداف الفريق والدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وذلك بعد خلافهما على تنفيذ ركلة أمام مانشستر يونايتد في الجولة التحضيرية التي يخوضها وصيف بطل دوري أبطال أوروبا حالياً.

وكان صلاح يرغب بتنفيذ ركلة الجزاء إلا أن السنغالي ماني رفض ذلك واحتدم النقاش بين الاثنين، قبل أن يتدخل جيمس ميلنر ويسحب صلاح قبل أن تشتعل الأمور بينهما.



ونفذ ماني ركلتي جزاء في شباك مانشستر سيتي وجاره يونايتد، بينما كان محمد صلاح وزميله البرازيلي فيرمينيو يتوليان تنفيذ الجزائيات الموسم الماضي.

وكتبت الصحيفة: الاستمرارية مهمة للغاية بالنسبة للاعب منفذ ركلات الجزاء، نتذكر أن جيمس ميلنر كان مسدد الركلات الجزائية الرئيسي في ليفربول، قبل أن يهدر واحدة أمام ساوثهامبتون ويحرم ليفربول من الحصول على النقاط الثلاث. وواصلت: على سبيل المثال روبيرتو فيرمينيو سجل ركلة جزائية واحدة وأهدر اثنتين كلفتا "الريدز" غالياً.



وسجل محمد صلاح هدف تأهل مصر التاريخي في مرمى الكونغو من ركلة جزاء متأخرة، لكنه أهدر جزائية أخرى أمام هيدرسفيلد في الدوري الإنجليزي، قبل العودة وتسجيل ثالثة في شباك روسيا ضمن مباريات كأس العالم.

وحقق محمد صلاح أرقاماً قياسية في موسمه الأول مع ليفربول بعدما كسر رقم التهديف الأعلى في موسم واحد، وحقق هداف الدوري الإنجليزي واللاعب الأفضل في الموسم، وبلغ مع "الريدز" نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاماً، لكنه تعرض إلى إصابة قوية بسبب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في المباراة النهائية، أخرجته من الملعب بعد 35 دقيقة فقط، وأبقته احتياطياً في مباراة مصر الأولى أمام أوروغواي بكأس العالم 2018 التي ودعها الفراعنة برصيد أبيض من النقاط.