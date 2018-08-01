إنتر يستغل "إجازة" مودريتش.. ويعرض عليه الانتقال

أجرى مسؤولو إنتر ميلان اللإيطالي إتصالات بممثلي الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، أملا بضمه إلى صفوف الفريق اللومباردي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

وبعد مساهمته الفاعلة بلقب ثالث تواليا لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كان مودريتش (32 عاماً) فضل لاعب في مونديال روسيا 2018 حيث قاد بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، قبل الخسارة أمام فرنسا 4-2.

وأشارت شبكة "سكاي" الايطالية إلى أن مسؤولي إنتر يسعون إلى ضم مودريتش على الرغم من "صعوبة" الصفقة، بينما أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى أن الفريق اللومباردي يضع مودريتش الذي يمضي عطلته راهنا في إيطاليا، على رادار انتقالاته.

وبرغم سعي إنتر لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في ست سنوات والتعاقد مع النجم البلجيكي راجا ناينغولان، إلا أن ريال قد يعترض هذه الصفقة بعد رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي كذلك، حيث سيحمل ألوان يوفنتوس البطل.

وبحال قدوم مودريتش إلى إنتر، سيتمركز مع نجوم المنتخب الكرواتي في "نيراتسوري" في ظل تواجد إيفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وشيمي فرساليكو المنضم أخيرا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الاسباني.