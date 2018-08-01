الفرنسي دين ينضم إلى صفوف إيفرتون

قال إيفرتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء، إنه تعاقد مع المدافع لوكاس دين من برشلونة بطل إسبانيا لمدة 5 سنوات.

وينضم لاعب منتخب فرنسا البالغ من العمر 25 عاما إلى إيفرتون بعد موسمين في برشلونة حيث شارك في 46 مباراة بجميع المسابقات.

وأبلغ دين موقع إيفرتون على الانترنت: أريد إظهار أفضل ما عندي هنا، وأن أكتشف أفضل بطولة دوري في العالم. الكل يحب الدوري الإنجليزي. لست خائفا بل أشعر بالحماس. بالنسبة لي هذا تحد جديد لاكتشاف البلد والدوري والناس في نادٍ رائع مثل إيفرتون. إنه أمر مذهل.

ولعب دين، الذي لم ينضم لتشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم، من قبل في باريس سان جيرمان بطل فرنسا وفاز معه بلقبين في الدوري الفرنسي، كما انضم إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة.

وأشاد ماركو سيلفا مدرب إيفرتون بلاعبه الفرنسي الجديد ورحب بالمنافسة بينه وبين ليتون بينز في مركز الظهير الأيسر.

وقال سيلفا: "إنه لاعب من طراز رفيع ويمتلك قدرات فنية جيدة، وأظهر وجهه الحقيقي في برشلونة، سيضيف لوكا منافسة في مركز امتلكنا فيه ليتون بينز فقط الموسم الماضي، وهو معتاد على الانتصارات. هذه هي عقليته بعدما فاز بعدة ألقاب في مسيرته".

ويحل إيفرتون ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في مباراته الافتتاحية في الدوري يوم 11 أغسطس.