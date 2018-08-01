باركلي في "أفضل حالاته" بعد وصول ساري

يشعر روس باركلي لاعب وسط تشيلسي بأنه في حالة أفضل من أي وقت مضى عقب تعافيه من إصابة أبعدته طويلا ويستمتع بحرية التأثير في كافة مناطق الملعب التي منحها له المدرب الجديد ماوريسيو ساري.



وغاب لاعب منتخب إنجلترا عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وشارك في أربع مباريات فقط مع تشيلسي في كافة المسابقات منذ انضمامه إلى النادي اللندني من إيفرتون في يناير.



ونقلت صحيفة "ديلي تيلغراف" عن باركلي قوله: وصلت إلى هنا وأنا أعاني من إصابة أبعدتني عن الملاعب فترة طويلة. لم أشارك في العديد من المباريات لهذا السبب، منذ انضمامي في يناير أشعر بأن جسدي في حالة أفضل من أي وقت مضى.



وشارك باركلي أساسيا في مباراتي تشيلسي الوديتين أمام بيرث غلوري وإنتر ويستمتع بفلسفة ساري في اللعب. وأضاف: المدرب الجديد يمتلك أسلوبا مختلفا تماما... ستكون هناك حرية للاعبين لأن هناك ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، يمكنك التقدم للهجوم والاقتراب من منطقة جزاء المنافس والتسديد على المرمى والقدرة على صنع الفرص لكن بالتأكيد نحتاج للانضباط والتنظيم عند فقد الكرة.