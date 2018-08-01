تشيلسي يسعى لحماية كانتي من مطامع باريس

أكدت تقارير صحافية بريطانية يوم الثلاثاء أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عرض تمديد عقد لاعبه نغولو كانتي نجم منتخب فرنسا بطل العالم، لمدة خمسة أعوام مع زيادة في راتبه من أجل قطع الطريق أمام باريس سان جرمان الساعي للحصول على خدماته.



وجاء في صحيفتي "تايمز" و"لندن ايفنينغ ستاندرد" أنه في حال وافق كانتي (27 عاما) على تمديد عقده مع الفريق، فسيتقاضى 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (380 ألف دولار).



ويأمل تشيلسي الذي عين المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي، أن يحتفظ بنجمه "الصغير" (27 عاما) الذي تألق في صفوف منتخب "الديوك" بالمونديال الروسي، حيث أعتبر أقرب إلى "معجزة" ولاعب خط وسط دفاعي يتنفس بـ "15 رئة".



وينص العقد الحالي لكانتي الذي يمتد حتى عام 2021 على أن يتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (170 ألف يورو)، وفي حال تم توقيع عقد جديد فسيتضاعف راتبه بهدف إبقائه في لندن وبالتالي منعه من الإنتقال إلى صفوف النادي الباريسي الذي أبدى إهتمامه بالتعاقد معه.



وساهم كانتي في فوز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016- 2017 وبكأس إنجلترا 2018 بإشراف كونتي بعدما انضم إلى الفريق اللندني قادما من ليستر سيتي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.



ولعب كانتي دورا هاما في إحراز فريق ليستر المتواضع لقب الدوري عام 2016، في إحدى اكبر المفاجآت في عالم الكرة المستديرة عندما كان يلعب تحت إشراف المدرب الايطالي كلاوديو رانييري.