توتنهام يحرم سون من أول مباراتين في كأس آسيا 2019

سيغيب نجم منتخب كوريا الجنوبية سون هيونغ-مين عن أول مباراتين لبلاده في كأس آسيا 2019 في يناير المقبل بالإمارات، بموجب اتفاق مع فريقه توتنهام الإنجليزي يسمح له بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.

وسيسافر المهاجم البالغ 26 عاما إلى إندونيسيا بعد خوضه المباراة الافتتاحية للفريق اللندني في الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل في 11 أغسطس بحسب ما ذكر متحدث باسم الاتحاد الكوري الجنوبي، في محاولة منه لنيل إعفاء من الخدمة العسكرية في بلاده.

وفي بادئ الأمر، سعى توتنهام للحفاظ على سون حتى 18 أغسطس، موعد مباراته ضد فولهام، ما يعني غيابه عن أول ثلاث مباريات لفريقه في دور المجموعات من بطولة هو ليس مجبرا على تحرير لاعبيه للمشاركة فيها.

لكن توتنهام تراجع لاحقا، واتفق مع الاتحاد الكوري على عدم استدعاء سون الى مباراة دولية ودية في نوفمبر وأول مباراتين في كأس آسيا ضد الفلبين في 7 يناير وقيرغيزستان في 11 منه، علما بأن كوريا تلتقي الصين في مباراتها الأخيرة في الدور الأول في أبوظبي.

ويعني هذا الاتفاق كذلك أن سون قد يحصل على إعفاء خاص من الخدمة العسكرية، المطلوبة من جميع الكوريين تحت 28 عاما.

ويعد سون المرتبط بعقد مع توتنهام حتى 2023، من أبرز لاعبي الفريق إذ سجل له 47 هدفا في 140 مباراة ليصبح أفضل مسجل آسيوي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.