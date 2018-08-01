حساب روما على "تويتر" يترك الكرة ويتفرغ للضحك والسخرية

خطف حساب نادي روما الإيطالي باللغة الإنجليزية على "تويتر" الأضواء بعد أن بدأ حملة انتقامية ساخرة من اللاعب البرازيلي مالكوم وناديه الجديد برشلونة الإسباني، عندما عرقل الأخير عملية انتقال الشاب الموهوب إلى فريق عاصمة إيطاليا واختطافه للعب بقميص عملاق كاتالونيا.

ويعرف حساب النادي الإيطالي على "تويتر" بتغريداته الساخرة والفكاهية، كبعض الأندية الأخرى، فبعد أن اختطف برشلونة اللاعب البرازيلي من قبضة روما، بدأ أنصار الأخير بنشر تغريدات يعبرون فيها عن امتعاضهم من اللاعب البرازيلي، حيث كانت أول تغريدة تخص اللاعب، يظهر فيها كلمات قام فيها الحساب بمنعها من الظهور على الخط الزمني لحاسب النادي الإيطالي، وكانت هذه الكلمات هي مالكوم، وأعلنوا عن صفقة مالكوم وأين هو مالكوم، كردة فعل لأنصار النادي الإسباني الذين لم يتوقفوا عن استفزاز أنصار روما باختطافهم اللاعب الموهوب.

وفي يوم المباراة التي جمعت الفريقين، والتي تعتاد فيها الأندية الإعلان عن تشكيلة الفرق المواجهة، قام حساب روما بنشر أسامي 10 لاعبين كانوا ضمن تشكيلة برشلونة، بعد أن أخفوا اسم مالكوم من التشكيلة رغم وجوده أساسياً، وهي التغريدة التي لاقت عددا كبيرا من التفاعل، بين 4 آلاف و130 إعادة تغريد و10 آلاف و343 إعجابا، وعند توقيع النادي الإيطالي مع الحارس السويدي روبن أولسين، نشر الحساب رسمة صندوق من أشهر شركات السويد للأثاث مكتوبا عليه اسم الحارس، في حركة بأن السويد تشتهر بهذا المحل المعروف.

وتفاعل روما مع المشجعين بهذه الطريقة ليس هو الأول في حسابات أندية كرة القدم العالمية، فقد اشتهرت حسابات الأندية الألمانية بفعل الأمر نفسه، حيث اعتاد المتابعون على تهكم حساب بايرن ميونيخ الألماني على نظيره أرسنال الإنجليزي بشكل دائم، فقد اتخذ النادي الألماني من الإنجليزي مادة دسمة له على مدار المواسم، وكانت إحدى أبز التغريدات عندما نشر النادي الإنجليزي تغريدة تخص قرعة كأس إنجلترا، ليرد النادي الألماني بصورة لاسم بايرن ميونيخ على ورقة القرعة في إشارة لإخافة النادي الإنجليزي الذي دائما ما وضعته القرعة خصما لبايرن في البطولات الأوروبية.

وواصل بايرن ميونيخ تغريداته الهجومية الساخرة على أرسنال بعد أن كتب حساب النادي الإنجليزي على تويتر "شكرا مادجي لودوغريتس، نحن أبطال المجموعة"، ليقوم النادي الألماني بنشر صورة لريبيري وهو خارج من الطائرة معلقا "هل علينا أن نحجز تذكرتنا إلى لندن الآن؟" بعد أن اعتاد الفريقان على مواجهة بعضهما في دوري أبطال أوروبا.

وتعد سخرية سلتيك الأسكتلندي من اسم بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، أحد الأبرز في موقع "تويتر"، بعد أن انتشرت صورة لإحدى الحانات أمامها لوحة مكتوب عليها "تشاهدون اليوم، سلتيك أمام فريق ألماني" في اختصار لاسم الفريق الصعب، الذي قام بدوره بتسمية نفسه "فريق ألماني" على مواقع التواصل وحتى في الحياة الواقعية.