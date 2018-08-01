رئيس بايرن: أوزيل اختلق قصة "العنصرية"

انتقد كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني ، رينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم متهما إياه بالشعبوية، مشيراً إلى أن إدعاءات مسعود أوزيل لاعب المنتخب بأنه تعرض للعنصرية مجرد "خرافة"



وصرح رومينيغه لصحيفة "شبورت بيلد" الرياضية الألمانية يوم الأربعاء قائلا : بشكل أساسي ، علاقتي طيبة بالسيد غريندل. ولكنه يميل إلى الشعبوية لنيل الإشادات على المستوى الشعبى ... ربما يكون ذلك الأمر قد تعلق به ، وهو لم يأت من مجال كرة القدم بقدر ما أتى من المجال السياسي.



وقال رومينيغه : الأمر الثاني يتمثل فى أن تغريداته تربك صناعة كرة القدم بأكملها... لا يجب أن يعلق مباشرة على الأمور بالانترنت.

وأضاف: كان هذا هو الحال أيضا بالنسبة لصورة (مسعود) أوزيل مع (الرئيس التركي) أردوغان.



وكان رومينيغه غامضا بشأن إمكانية استمرار جريندل رئيسا للاتحاد الألماني. وقال : الآن ، وعلى مدار الأسابيع المقبلة ، من المهم أن تتحد كل القوى حتى تستطيع ألمانيا الفوز بحق استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) . هذا سيساعد كرة القدم الألمانية كثيرا.



وأوضح : هكذا يمكن للكرة الألمانية أن تقدم نفسها مجددا إلى عالم كرة القدم مثلما حدث عندما استضافة ألمانيا بطولة كأس العالم 2006.



وكان أوزيل اعتزل اللعب الدولي مؤخرا متعللا بالتمييز والعنصرية بعد الانتقادات التي وجهت إليه للصورة التي التقطها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ولكن رومينيغه أيضا كانت له انتقاداته للاعب وإن كان هذا في محيط المقربين منه. وأوضح: لم يتعرض أوزيل للانتقادات لأنه من أصول تركية... إنها خرافة اختلقها ورددها مستشاروه.