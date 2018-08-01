رئيس نابولي يستحوذ على باري الإيطالي

أستحوذ أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي المنافس في دوفري الدرجة الأولى الإيطالي على نادي باري المتعثر عقب هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب صعوبات مالية.

وأنهى باري، الذي شارك آخر مرة في الدرجة الأولى موسم 2010-2011 ، الموسم الماضي في المركز السابع بالدرجة الثانية وخاض ملحق الترقي للدرجة الأولى.



لكن تم رفض منحه ترخيصا الشهر الماضي لخوض الموسم المقبل ليجبر على العودة للدرجة الرابعة وهي أعلى درجات مسابقات الهواة.



وعرض أنطونيو ديكارو رئيس بلدية المدينة أمس الثلاثاء ملكية النادي على دي لورينتيس الذي جاء في مقدمة عشرة مرشحين.



وقال دي لورينتيس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء :النادي يملك تاريخا عريقا يصل إلى 110 أعوام. يجب أن ننهض سريعا من أجل العودة للدرجة الأولى، والشيء الوحيد المؤكد، أنه لا يمكن دمج نابولي مع باري لأنهما في مدينتين مختلفتين وكل منهما له تاريخه وجماهيره وهذا يجب إحترامه.



