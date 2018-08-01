رومينيغه: ليفاندوفسكي ليس للبيع ولا يقدر بثمن

شدد كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، على أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليس معروضا للبيع مهما كان الثمن، في ظل تقارير صحافية مؤخرا عن رغبة تشيلسي الإنجليزي بالحصول على خدماته، بعدما أبدى اللاعب رغبته بالرحيل في مايو.

وقال رومينيغه لصحيفة "تي زد" المحلية يوم الأربعاء: بابنا لا يزال مقفلا، اللاعبون ذوو النوعية العالية في الفريق سيبقون هنا.

وأفادت تقارير صحافية إنجليزية في الأيام الماضية، عن رغبة النادي اللندني بالتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 29 عاما، علما بأن اسمه ارتبط في السابق بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني. وكان وكيل أعماله بيني زاهافي أفاد في أواخر مايو، أنه أبلغ إدارة النادي برغبة موكله في التغيير وخوض تحد جديد في مسيرته.

إلا أن رومينيغه شدد على أن ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني الموسم الماضي برصيد 29 هدفا في 30 مباراة، والذي تقدر قيمته في سوق الانتقالات حاليا بنحو 85 مليون يورو، سيبقى في صفوف الفريق.

وأوضح: نريد بعث رسالة إلى جميع الأشخاص داخل النادي وخارجه مفادها بأن بايرن ميونيخ مختلف تماما عن باقي الأندية التي تضعف عندما يتم الحديث عن مبالغ معينة.

وأضاف: نحن راضون تماما به، وفي مركزه، قلة من اللاعبين يمكن مقارنتهم به وبالتالي ليس من صالحنا أن نقدمه إلى الغير، بغض النظر عما إذا كان المبلغ الموضوع على الطاولة 100 أو 150 مليون يورو.

وعاد بايرن قبل أيام من جولة أميركية خاض خلالها مباراتين خسرهما أمام يوفنتوس الإيطالي صفر-2 وأمام مانشستر سيتي الانجليزي 2-3، وذلك في غياب ليفاندوفسكي وعدد من النجوم الدوليين الذين لا يزالون في العطلة بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم 2018 في روسيا.

وقبيل بدء النادي البافاري حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري المحلي، والذي أحرزه الموسم المنصرم للمرة السادسة تواليا، يتردد في التقارير الصحافية أن عددا من لاعبيه البارزين قد يرحلون عنه، يتقدمهم قلب الدفاع جيروم بواتينغ المرشح للانضمام إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يقفل رومينيغه الباب أمام احتمال رحيل الدولي الألماني، وذلك بشرط الحصول على عرض جدي. وردا على سؤال عما اذا كان مدافع المنتخب الفرنسي ونادي شتوتغارت بنجامان بافار هو البديل المحتمل لبواتينغ في حال رحيله، أجاب رومينيغه بشكل قاطع: كلا. مشيرا إلى وجود العديد من اللاعبين في صفوف بايرن القادرين على شغل مركز قلب الدفاع.

وبشأن لاعبين آخرين، تفيد التقارير الصحافية اقتراب لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال من الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، بينما قد يعود تياغو ألكانتارا إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وسيخوض النادي البافاري موسم 2018-2019 بإشراف جهاز فني جديد على رأسه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي تولى مهامه بعد نهاية الموسم المنصرم خلفا للمخضرم يوب هاينكس.

ويدخل بايرن معسكرا تدريبيا محليا يوم الخميس استعداد للموسم الجديد في الدوري الألماني الذي ينطلق في 24 أغسطس، ويخوض مباراة ودية ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأحد على ملعب أليانز أرينا.