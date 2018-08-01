لوكاكو يقطع إجازته لمساعدة مورينيو

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، قطع إجازته وسينضم للفريق قبل بداية مشواره في الدوري الإنجليزي بعدما دعا مورينيو لاعبيه الذين شاركوا في كأس العالم إلى تقليص عطلتهم بعد النهائيات التي اختتمت الشهر الماضي من أجل مساعدة يونايتد، الذي يعاني أيضا من الإصابات، على تجنب بداية سيئة لمشواره في الدوري.

وسينضم ثنائي منتخب إنجلترا فيل جونز وماركوس راشفورد مبكرا، وتلقى يونايتد أيضا دفعة من قرار لوكاكو مع استعداده لاستضافة ليستر سيتي في مباراته الأولى في الدوري في العاشر من أغسطس.

وقال مورينيو بعد فوز يونايتد 2-1 على ريال مدريد في كأس الأبطال الدولية الودية يوم الأربعاء: انضم فيكتور ليندلوف للفريق قبل يومين، بينما سيعود راشفورد وجونز ولوكاكو مبكرا من أجل محاولة أن يكونوا متاحين للمشاركة.

وأشاد المدرب البرتغالي بالجهد الذي بذله لاعبوه في فترة الإعداد للموسم الجديد لكنه أكد أن المباريات الودية لم تكشف عن أي شيء جديد من الناحية الاستراتيجية.

وقال مورينيو : حاول اللاعبون القيام بكل شيء، بذلوا كل ما في وسعهم، يعرفون أن عليهم القتال من أجل تحقيق أفضل نتيجة لكن من الناحية الخططية هذا لا يعني شيئا.

وفاز يونايتد بمواجهتين من مبارياته الخمس الودية استعدادا للموسم الجديد حتى الآن، ويتوق لبداية جيدة في سعيه للفوز بألقاب هذا الموسم.

لكن مورينيو لم يكن واثقا من عودة أنطوني مارسيال في الوقت المناسب لخوض مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام بايرن ميونيخ، بعدما ترك المهاجم الفرنسي جولة يونايتد الأميركية مبكرا من أجل حضور ولادة ابنته.