أرسنال يفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في الكأس الدولية

المصدر: دبلن - د ب أ

فاز أرسنال على تشيلسي 6 -5 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ، حيث تقدم تشيلسي بهدف سجله أنتونيو روديغير في الدقيقة الحاسمة، وتعادل ألكسندر لاكازيتي لأرسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

واحتكم الفريقان للضربات الترجيحية التي ابتسمت لأرسنال.

ويستعد أرسنال لمواجهة فريق مانشستر سيتي يوم 12 أغسطس في مستهل مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي.