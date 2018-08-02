البرتغالي سيلفا ينضم لصفوف وست هام

أضاف وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صفقة جديدة إلى تعاقداته الكثيرة هذا الموسم بضم المهاجم البرتغالي شانجي سيلفا من فيتوريا جيمارايش يوم الخميس.

ووقع اللاعب البالغ عمره 21 عاما، الذي شارك في 26 مباراة في دوري الأضواء البرتغالي الموسم الماضي، عقدا لمدة ثلاث سنوات.

وقال سيلفا لموقع وست هام: هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة لي. هذه تجربة جديدة لي بعيدا عن البرتغال. أنا سعيد جدا بوجودي في وست هام.

وانضم سيلفا لمجموعة من اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي منذ تولي مانويل بليجريني تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الماضي. وانضم فيليبي أندرسون لوست هام من لاتسيو في صفقة قياسية ذكرت تقارير أنها كلفت النادي نحو 36 مليون جنيه إسترليني "47 مليون دولار" كما تعاقد مع المدافع الفرنسي عيسى ديوب مقابل نحو 22 مليون إسترليني.

وتعاقد النادي الإنجليزي أيضا مع مدافع باراجواي فابيان بالبوينا ولاعب وسط إنجلترا جاك ويلشير والجناح الأوكراني أندريه يارمولينكو والحارس البولندي أوكاش فابيانسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.