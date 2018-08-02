الخروج من المونديال يمنح مولر دفعة قوية

يأمل توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني في تحويل حالة الإحباط التي أعقبت الخروج مع المنتخب الألماني من دور المجموعات بكأس العالم "روسيا 2018" إلى دافع قوي لمساعدة فريقه في الموسم المقبل.

وقال مولر "28 عاما" لقناة النادي التلفزيونية يوم الخميس: إن لديه حافزا قويا للمستقبل مع بايرن ميونيخ، إلى جانب المنتخب الألماني، نريد أن نظهر للجميع أن بإمكاننا أن نقدم أفضل منذ ذلك.

ويبدأ مولر وأغلب نجوم بايرن ميونيخ الذين شاركوا في المونديال معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع بمدينة تيغرنزيه يوم الخميس. وتم إعفاء جميع اللاعبين الذين تواجدوا في روسيا من جولة الفريق في أميركا، ولكنهم يخوضون تدريبات بدنية في ميونيخ.

وقال مولر: كان شيئا ممتعا. لم نشاهد الكرة دائما، تدربنا بشكل مكثف للغاية.

ويتوقع مدرب بايرن ميونيخ الجديد نيكو كوفاتش ارتفاع مستوى الأداء قبل مباراة الفريق الافتتاحية بالدوري الألماني "بوندسليغا" أمام هوفنهايم المقرر إقامتها يوم 24 أغسطس.