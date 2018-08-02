تير شتيغن: أشعر بالألم لعدم المشاركة في المونديال

وصف الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن عدم مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بـ "الأمر القاسي للغاية".

وقال تير شتيغن المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأميركية مع ناديه برشلونة الإسباني استعدادا للموسم المقبل: إذا قدمت موسما كالذي قدمته فإنه يتولد لديك الكثير من الشغف لخوض المونديال ولكن يجب احترام قرار المدير الفني.

وأضاف: الأمر كان قاسيا للغاية بالنسبة لي، هذه هي الحقيقة ولكنني كنت هناك لمساندة الفريق، هذا ما كنت أستطيع أن أقوم به وقمت به بنسبة مئة بالمئة.

ورغم تألقه الموسم الماضي مع برشلونة، لم يشارك تير شتيغن في المونديال الروسي ولو لدقيقة واحدة مع المنتخب الألماني بطل العالم عام 2014.

وشارك بصفة أساسية في حراسة المرمى المنتخب الألماني الحارس مانويل نوير الذي أخفق في إنقاذ فريقه، بقيادة مديره الفني يواخيم لوف، من مغادرة المحفل العالمي مبكرا من الدور الأول.

وأعرب تير شتيغن عن شعوره بالأسف لخروج ألمانيا من الدور الأول للمونديال، حيث قال: عدم وصولنا إلى الأدوار الإقصائية كان مؤلما، كنا نسعى لذلك لتكرار النجاح الذي حققناه قبل أربع سنوات.