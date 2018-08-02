ديلاني: سأقاتل للعب أساسيا مع دورتموند

أبدى الدنماركي الدولي توماس ديلاني ،المنضم حديثا لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، احتراما كبيرا لزملائه الجدد بالفريق، ويعتزم أن يحصل على مكان بالتشكيل الأساسي بعدما انتقل من صفوف فريق فيردر بريمن.

وقال ديلاني للصحافيين بمعسكر الفريق التدريبي بباد راكاز بسويسرا اليوم الخميس: منذ اللحظة الأولى شعرت أن هذا النادي كبير، اللعب بشجاعة وحماس شيء أساسي من شخصيتي، هذه السمة ربما تجعلني مختلفا عن لاعبي خط الوسط الآخرين. أتمنى أن يرى المدرب أننا بحاجة لهذا.

ويتمنى ديلاني أن يشق طريقه ليكون ضمن التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه المدرب لوسيين فافري، القادم مؤخرا للفريق، ويعد واحداً من ستة لاعبين تعاقد معهم دورتموند، الذي يبدأ الموسم بمواجهة لايبزج يوم 26 من الشهر الجاري.