الدوري الإيطالي يتفوق على الإسباني لأول مرة منذ 13 عاما

منذ وقت ليس ببعيد، كانت كرة القدم الإيطالية تتباهى بتواجد أهم لاعبي العالم في "كالتشيو"، بداية من انضمام الأسطورة دييغو مارادونا إلى جانب الفرنسي ميشيل بلاتيني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يعلن الدوري الإيطالي عن حقبة أخرى هامة من تاريخه بتواجد بيركامب ورونالدو وزين الدين زيدان مع الأندية الكبرى خلال التسعينيات.

إلا أن "كالتشيو" مر بمنعطف خطير أثر على الفرق الإيطالية وسمعة الدوري، مثل فضيحة "كالتشيوبولي"، بجانب تأثر الدوري من ارتفاع القيمة السوقية للدوري الإسباني والمالية أيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما خفض من جاذبية الدوري الإيطالي، إلا أن أندية "كالتشيو" كشرت عن أنيابها في الصيف الحالي سعيا لإعادة هيبة الدوري.

وتمكن الدوري الإيطالي لأول مرة وبعد 13 عاما التفوق على "الليغا الإسبانية" بالنسبة لمعدل الصرف في سوق الانتقالات، منذ موسم 2005-2006 حسب موقع "ستاتيستا".

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الأكثر إنفاقا على مستوى الانتقالات الصيفية الحالية بـ 1.042 مليار يورو، فيما صعد مستوى الصرف الخاص بالدوري الإيطالي إلى المركز الثاني "901 مليون يورو"، الأمر الذي أعاد "الليغا" إلى المستوى الثالث بـ 460 مليون يورو، بينما تواجد الدوري الألماني رابعا "414 مليون يورو".

وبالرغم من حجم صرف الأندية الإيطالية في "الميركاتو الصيفي" إلا أن القيمة الإجمالية للدوري الإسباني ما زالت أعلى "4.95 مليار يورو"، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة بـ "7.81 مليار يورو"، وجاء ثالثا الدوري الإيطالي بقيمة بلغت 4.36 مليار يورو" حسب موقع "ترانسفير ماركت".