فولهام يتعاقد مع مدافع سوانزي سيتي

أعلن فولهام الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الخميس، تعاقده مع المدافع ألفي ماوسون من سوانزي سيتي، في صفقة لم يكشف عن قيمتها.

ووقع لاعب قلب الدفاع البالغ من العمر 24 عاما، عقدا لمدة أربعة أعوام ينتهي في صيف 022 ، حسب ما أعلنه فولهام عبر موقعه الرسمي.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب انتقل مقابل 20 مليون جنيه إسترليني "26 مليون دولار"، وهي الصفقة السادسة لنادي فولهام في سوق الانتقالات الحالية.

وقال ماوسون، في تصريحات لموقع النادي: سعيد حقا بإتمام الصفقة والانضمام إلى فولهام، أشعر بحماس شديد إزاء مشروع هذا النادي، وقدم الفريق عروضا ممتعة في الموسم الماضي كما سجل نتائج إيجابية.

وصعد ماوسون من قطاعات الناشئين بنادي برينتفورد الإنجليزي، وقد سجل ظهوره الاحترافي الأول وهو في التاسعة عشرة من عمره، عبر المشاركة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.