كاسياس يرغب في إنهاء مسيرته بعيدا عن مدريد

أبدى حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس البالغ 37 عاما، رغبته في إنهاء مسيرته مع ناديه الحالي بورتو البرتغالي، مع تبقي عام واحد في العقد الذي يربطه به.

وقال الحارس السابق لنادي ريال مدريد في تصريحات لقناة "آر تي بي" البرتغالية يوم الخميس: أرغب في إنهاء مسيرتي مع بورتو والاستمرار حتى نهاية عقدي. سيكون من الجيد أن أحظى بعدد محدود من الأندية، بعدما أمضيت جزءا كبيرا من مسيرتي في ريال مدريد، أفضل ناد في التاريخ، وقدمت إلى ناد قوي مثل بورتو، وهذا يجعلني سعيدا جدا.

وكان كاسياس ضمن التشكيلة الذهبية للمنتخب الإسباني في العقد الأخير، والتي توجت بثلاثة ألقاب كبيرة على التوالي "كأس أوروبا 2008 و2012، وكأس العالم 2010".

وسيكون في الموسم المقبل أمام فرصة للعودة الى دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي أحرز لقبها ثلاث مرات مع ريال مدريد ويحمل الرقم القياسي في عدد مبارياتها "167 بحسب موقع الاتحاد الأوروبي".