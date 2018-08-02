كلوب يلمح لمشاركة أليسون أمام نابولي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن الحارس أليسون بيكر سيخوض مباراته الأولى مع الفريق عندما يواجه نابولي في لقاء ودي لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وتعاقد ليفربول مع حارس منتخب البرازيل البالغ عمره 25 عاما من روما في صفقة قياسية لحارس مرمى وبلغت قيمتها حوالي 72.5 مليون يورو.

وبدأ أليسون المران مع ليفربول هذا الأسبوع بعد حصوله على فترة راحة بعد المشاركة مع البرازيل في كأس العالم.

وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت: من المرجح جدا مشاركته. لا يجب أن نهدر الوقت، سيكون بذلك قد شارك في المران لمدة خمسة أو ستة أيام منذ التحاقه بالفريق.

وسيخوض ليفربول مباراته الودية الأخيرة أمام تورينو يوم الثلاثاء المقبل وقبل 5 أيام من استضافة ويست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.