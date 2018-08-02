هل يفوز محمد صلاح بجائزة "فيفا" بالتصويت الجماهيري؟

تتنافس 10 أسماء على جائزة أفضل لاعب في العالم للموسم 2017-2018، ويتوج الفائز في حفل توزيع جوائز "فيفا" يوم 24 سبتمبر المقبل في العاصمة الإنجليزية لندن.

وحدد "فيفا" اختيار أفضل لاعب في العالم من خلال 4 طرق تصويت، قسمت بالتساوي بنسبة 25%، لكل من تصويت مدربي منتخبات العالم، وأيضا قادة المنتخبات الدولية، وذات النسبة خصصت لنحو مئتي صحفي يختارهم الاتحاد الدولي، و25% أخرى من نصيب الجمهور عبر موقع التصويت الإلكتروني بموقع "فيفا" الرسمي.

وتبدأ خطوات التصويت الخاصة بالجماهير، عبر الدخول إلى صفحة التصويت المتواجدة في موقع "فيفا" الرسمي، وسيطلب من الزائر التسجيل أولا، وبالإمكان الجماهير الاستعانة بحسابات "غوغل" أو "فيسبوك" لإتمام عملية التسجيل.

بعدها سيطلب موقع الاتحاد الدولي الموافقة على بنود الخصوصية وشروط التصويت، على أن ينتقل الزائر إلى صفحة بها أسماء اللاعبين العشرة الذين تم ترشيحهم، ويوجد أسفل كل صورة أرقام 1و2و3، وفي حال اختيار الرقم 1 الموجود أسفل بيانات من اللاعبين العشرة، يعني أنه الخيار الأول للمصوت، ثم يتم اختيار الرقم 2 من أسفل صورة اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثانية، وذات الأمر بالنسبة للرقم3.

وبعد اختيار اللاعبين الثلاثة من قبل المصوت حسب ترتيبه، ينقلك موقع "فيفا" إلى صفحة جديدة يخطرك عبرها بإتمام عملية التصويت بنجاح. وكانت عملية التصويت انطلقت في 23 يوليو الماضي وتستمر لغاية 10 أغسطس الحالي.