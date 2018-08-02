مودريتش يكشف عن رغبته بالانضمام إلى إنتر ميلان

يبدو أن الوسط الكروي سيكون على موعد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل التكهنات المثارة حول اقتراب صانع اللعب الكرواتي الدولي لوكا مودريتش من التحول إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وبعد أيام من الصفقة المدوية التي تمثلت في انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، قد يفقد النادي الملكي أحد أعمدته الأساسية لصالح الدوري الإيطالي أيضا.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" يوم الخميس أن فانيا بوسنيتش زوجة ووكيلة أعمال مودريتش، استطلعت رأي إدارة إنتر ميلان في ضم زوجها.

وأشارت الصحيفة إلى أن "اللاعب الكرواتي يرغب في الانتقال لإنتر ميلان، ولكن الوضع معقد".

ويبلغ مودريتش من العمر 32 عاما ولكن قيمة صفقة انتقاله قد تمثل عقبة بالنسبة لإنتر، خاصة بعد أدائه الرائع في مونديال روسيا وصعوده بمنتخب بلاده إلى النهائي قبل أن يتعرض الفريق للخسارة أمام فرنسا، إضافة إلى مساهمته في تتويج الريال بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

ويرتبط مودريتش بعقد مع الريال حتى 2020 لكنه يرغب في اللعب بجوار مواطنيه ايفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش والوافد الجديد سيمي فرساليكو، ضمن صفوف إنتر ميلان.