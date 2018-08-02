نيوكاسل يضم أول ياباني إلى صفوفه

المصدر: لندن - د ب أ

أكمل نيوكاسل الإنجليزي يوم الخميس تعاقده مع المهاجم الياباني يوشينوري موتو من نادي ماينز، ليصبح أول لاعب ياباني في تاريخ النادي الإنجليزي.

وذكر نيوكاسل أن موتو "26 عاما"، والذي لعب 25 مباراة دولية للمنتخب الياباني وشارك معهم في مونديال روسيا، وقع على عقد مدته أربع سنوات وحصل على تصريح العمل.

وأصبح موتو خامس لاعب ينضم لنيوكاسل هذا الصيف، بعد مارتين دوبرفاكا ،وكي سونغ يونغ ،وفابيان شاير بالإضافة لاستعارة البرازيلي روبرت كينيدي.

وقال موتو للموقع الرسمي للنادي: كوني أول ياباني يلعب لفريق نيوكاسل، فإنه شرف لي أن أكون لاعبا في مثل هذا الفريق الكبير.

وأضاف : أتمنى تحقيق نتائج جيدة، أريد أن أقدم أداء جيدا وأن أسجل اسمي في تاريخ نيوكاسل.

من جهة أخرى، عبر رافاييل بينيتز، المدير الفني للفريق، عن قلقه من الأشياء التي تحدث في كواليس النادي، ولكنه كان سعيدا بالتعاقد مع موتو.

وقال بينيتيز :كنا نتابعه لفترة. نتمنى أن يسخر جهوده لمصلحة الفريق ويساعده على التطور ويحقق معدل أداء جيدا، وأن يكون أفضل في الموسم الجديد.