هيغواين وكالدارا إلى ميلان.. وبونوتشي يعود إلى يوفنتوس

أعلن إي سي ميلان الإيطالي، ويم الخميس، تعاقده رسميا مع الهداف الأرجنتيني غونزالو هيغواين والمدافع الشاب ماتيا كالدارا مقابل عودة الإيطالي ليوناردو بونوتشي إلى يوفنتوس.

ويمتد عقد هيغواين مع ميلان حتى يونيو 2019 بنظام الإعارة مع إلزامية الشراء، كما حصل على خدمات كالدارا في عملية تبادلية مع يوفنتوس مقابل عودة المخضرم الدولي بونوتشي إلى فريقه السابق، ويمتد عقد كالدارا حتى يونيو 2023.

ويعد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي الجديد في ناديه السابق، العقل المدبر لإتمام عملية التبادل الثلاثية بين يوفنتوس وميلان، تحديدا بعدما أعاده صندوق إيليوت الأميركي، المالك الجديد لبطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات.