هيغواين يخضع للكشف الطبي تمهيدا لانضمامه إلى ميلان

المصدر: ميلان - د ب أ

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين يخضع حاليا لفحوصات طبية تمهيدا لانتقاله إلى صفوف الفريق.

وقال نادي ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقد وضع صورة للمهاجم الأرجنتيني: انظروا من يتواجد في ميلان لإجراء الفحوصات الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" تصريحات لهيغواين قال فيها: مغامرة جديدة تبدأ. بينما نشرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت مقطع فيديو يظهر فيه المهاجم لحظة وصوله إلى مدينة ميلانو.

ومع انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس فقد هيغواين مكانه في التشكيل الأساسي للفريق، لذلك يسعى اللاعب الأرجنتيني"30 عاما" لاستكمال مسيرته في ميلان.

وتكلفت خزينة يوفنتوس 112 مليون يورو "131 مليون دولار" للتعاقد مع رونالدو، لتصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإيطالي.

وكانت الصفقة الأغلى في الدوري في السابق 90 مليون يورو دفعها يوفنتوس لنابولي من أجل التعاقد مع هيجواين في 2016.

وسينتقل هيغواين في البداية لميلان على سبيل الإعارة، وسيكون لدى النادي خيار التعاقد مع اللاعب بشكل دائم.