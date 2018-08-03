ناغلسمان يحلم بوداع مثالي وإنهاء هيمنة بايرن ميونخ

المصدر: وينديسكغارستن- د ب أ

يحلم جوليان ناغلسمان بوداع فريق هوفنهايم ، بنهاية الموسم الجديد، فائزا بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال للصحافيين يوم الجمعة خلال معسكر الفريق بمدينة وينديسكغارستن بالنمسا: دائما أسعى إلى الحد الأقصى، وهو الفوز باللقب. ولكن هذا سيكون صعبا.

وقدم ناغلسمان أفضل موسم في تاريخ هوفنهايم العام الماضي، عندما احتل الفريق المركز الثالث بالدوري، ووافق على تدريب فريق لايبزغ بداية من موسم 2019 / 2020.

وعن أهدافه هذا الموسم قال ناغلسمان: نريد أن نتفوق على نتائجنا في الموسم الماضي، وأن نعبر دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأن نقدم أداء أفضل في كأس ألمانيا.

وينوي ناغلسمان "31 عاما" أن يعتمد على نفس طريقة اللعب، حيث قال :"لن نلعب بطريقة دفاعية.

وسيكون أمام فريق هوفنهايم اختبار حقيقي مع بداية حملته في الموسم الجديد حيث يحل ضيفا على فريق بايرن ميونخ يوم 24 أغسطس الجاري.