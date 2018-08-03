الاتحاد الأرجنتيني يعين أيمار وسكالوني لقيادة المنتخب

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الخميس إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول بشكل مؤقت إلى ليونيل سكالوني وبابلو أيمار، وذلك حتى ديسمبر المقبل على الأقل.

ويتولى الثنائي مهام المدير الفني للمنتخب بعد رحيل خورخي سامباولي عن المنصب إثر خروج المنتخب الأرجنتيني من دور الستة عشر بكأس العالم 2018 في روسيا، بالهزيمة أمام نظيره الفرنسي الذي واصل المشوار حتى توج باللقب.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني "سنحتاج بعض الوقت كي نتخذ القرار الصحيح."

وكان سالكوني مدربا مساعدا لسامباولي حتى المونديال الروسي، ويشغل حاليا منصب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني للشباب، تحت 20 عاما.

أما أيمار، فيتولى منصب المدير الفني لمنتخب الناشئين، تحت 17 عاما، وسيخوض تجربته التدريبية الأولى على مستوى المنتخب الأول، عندما تخوض الأرجنتين مباراتين وديتين أمام غواتيمالا وكولومبيا في سبتمبر المقبل.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان النجم ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، سيتواجد مع المنتخب في المرحلة المقبلة أم لا، حيث لم يعلن عن قراره بشأن مسيرته الدولية منذ نهاية مونديال روسيا.

وكان سامباولي قد تولى تدريب منتخب الأرجنتين في 2017 بعقد لمدة 5 أعوام، بعد أن قاد منتخب تشيلي للتتويج بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية، كوبا أميركا، في 2015.