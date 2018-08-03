البرازيلي جيسوس مهاجماً لسيتي حتى 2023

قال مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن مهاجمه غابرييل جيسوس مدد عقده لمدة عامين ليظل مع النادي حتى عام 2023.

وأحرز مهاجم البرازيل البالغ من العمر 21 عاما 24 هدفا في 53 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه إلى سيتي في يناير كانون الثاني 2017 وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا الموسم الماضي.

وأبلغ جيسوس موقع سيتي على الانترنت: يمكن أن أقول إن أفضل قرار اتخذته في حياتي كان الانضمام إلى مانشستر سيتي لأنني منذ وجودي هنا أتطور كلاعب وشخص، لعب بيب دورا كبيرا في توقيعي والنادي أيضا. سيتي ناد ضخم ويكبر يوما بعد يوم لذا أردت توجيه الشكر للجميع.

وعاد جيسوس، الذي شارك مع البرازيل في كأس العالم التي اختتمت الشهر الماضي، إلى المران مع سيتي هذا الأسبوع استعدادا لمباراة درع المجتمع أمام تشيلسي بطل كأس الاتحاد الانجليزي بعد غد الأحد.