تشيلسي يمدد عقد بيدرو موسماً واحداً

قال تشيلسي إن صانع اللعب بيدرو مدد عقده لمدة عام واحد ليبقى في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2020.

وانضم بيدرو، 31 عاما، الفائز بكأس العالم وبطولة أوروبا مع منتخب إسبانيا، إلى تشيلسي في 2015 وشارك مع الفريق اللندني في 131 مباراة بجميع المسابقات وفاز معه بالدوري الممتاز في 2017 وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

وأبلغ بيدرو موقع تشيلسي على الإنترنت "من المهم بالنسبة لي الاستمرار مع تشيلسي، أشعر بالراحة هنا وأرغب في الفوز بألقاب جديدة. أريد مساعدة الفريق وتسجيل أهداف".

ولعب اللاعب الدولي الاسباني من قبل مع برشلونة وخاض معه أكثر من 300 مباراة وأحرز حوالي 20 لقبا من بينها ثلاثة في دوري أبطال اوروبا.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي بطل الدوري في مباراة درع المجتمع يوم الأحد القادم قبل ستة أيام من مواجهة هدرسفيلد تاون خارج ملعبه في افتتاح الدوري يوم 11 أغسطس.