غوارديولا يكشف موعد عودة محرز من الإصابة

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة إن رياض محرز المنضم حديثا للفريق يتعافى من كدمة في الكاحل أصيب بها في استعدادات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، مضيفا أن المهاجم الجزائري ربما يكون ضمن التشكيلة الأساسية لبطل الدوري في مواجهة تشيلسي في مباراة "درع المجتمع" يوم الأحد.

واستبدل محرز، الذي انضم لسيتي في عقد يمتد لخمس سنوات في وقت سابق هذا الشهر، عقب تدخل عنيف من كريس ريتشاردز مدافع بايرن في الشوط الأول من اللقاء الأخير للفريق في فترة الاستعداد قبل بداية الموسم في الولايات المتحدة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: حالة محرز جيدة. كان يشعر ببعض الألم لكنه عاد للمران يوم الأربعاء. أعتقد أن بمقدوره المشاركة في مباراة الأحد، بينما لن يشارك كيفن وسترلينغ لكنهما سيعودان بعد مباراة تشيلسي. اعتبارا من يوم الاثنين سيعود الجميع وسنفكر في كيفية الحفاظ على المستوى الذي حققناه الموسم الماضي.

ويأمل سيتي في المحافظة على لقبه لموسم ثان متتال و أن يكون أول فريق في الدوري الانجليزي الممتاز بعد جاره مانشستر يونايتد، الذي حقق هذا الإنجاز قبل عشر سنوات.

ويقف تشيلسي بطل كأس الاتحاد في طريق سيتي لافتتاح الموسم الجديد بإحراز بطولة. وحل الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب نابولي السابق مكان مواطنه أنطونيو كونتي في تدريب الفريق اللندني.

وأضاف غوارديولا: أنا سعيد بوجود ساري في الدوري الانجليزي الممتاز. سأستفيد كثيرا من رؤية فريقه أسبوعيا. شاهدت ثلاث مباريات. لقد نجح فيما أراد فالفريق بات يلعب بالطريقة التي يريدها ساري في وقت قصير، وأعتقد أنها ستكون مباراة جيدة فدائما ما يكون تشيلسي منافسا قويا. وكما كان الحال مع انطونيو كونتي سيكون الأمر كذلك مع ماوريتسيو ساري. طريقته في اللعب تتناسب تماما مع الكرة الانجليزية.

وسيتوجه تشيلسي لمواجهة هدرسفيلد تاون في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز في 11 أغسطس، بينما سيحل سيتي ضيفا على أرسنال في لندن في اليوم التالي.